Самая красивая девочка в мире спела вместе с группой SEREBRO

Самая красивая девочка на планете спела с группой SEREBRO. Об этом рассказала Ольга Серябкина на своей странице в Instagram.

«И мы встретились с Настюшей», - сообщила в публикации певица. На видеозаписи самая красивая девочка в мире поет одну из песен музыкального коллектива SEREBRO, в какой-то момент ей начинают подпевать все участницы группы. В руках все девушки держат леденцы на палочке. Ольга Серябкина рассказала о словах продюсера музыкальной группы, Максим Фадеев полагает, что в будущем из Насти выйдет отличная певица.

Павел Селивёрстов

Поклонники SEREBRO отметили, что девочка сможет стать настоящей звездой, когда подрастёт. Хотя некоторые из подписчиков посчитали, что для своего возраста Насте приходится участвовать в слишком серьезных делах, что может повредить её детству и жизни в целом. Они не одобрили и то, что у девочки заметен макияж на лице, для чего, по их мнению, слишком рано.Стоит отметить, что Анастасия Князева действительно названа самым красивым ребенком в мире и имеет несколько контрактов в качестве модели.