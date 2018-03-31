Самая красивая девочка в мире спела вместе с группой SEREBRO

«И мы встретились с Настюшей», - сообщила в публикации певица. На видеозаписи самая красивая девочка в мире поет одну из песен музыкального коллектива SEREBRO, в какой-то момент ей начинают подпевать все участницы группы. В руках все девушки держат леденцы на палочке. Ольга Серябкина рассказала о словах продюсера музыкальной группы, Максим Фадеев полагает, что в будущем из Насти выйдет отличная певица.
Поклонники SEREBRO отметили, что девочка сможет стать настоящей звездой, когда подрастёт. Хотя некоторые из подписчиков посчитали, что для своего возраста Насте приходится участвовать в слишком серьезных делах, что может повредить её детству и жизни в целом. Они не одобрили и то, что у девочки заметен макияж на лице, для чего, по их мнению, слишком рано.
Стоит отметить, что Анастасия Князева действительно названа самым красивым ребенком в мире и имеет несколько контрактов в качестве модели.
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