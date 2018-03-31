Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

Российская ведущая Лера Кудрявцева решила изменить свою внешность, но результаты многим не понравились. Фанаты считают теперь знаменитость постаревшей.

Никита Готский

Кудрявцева продемонстрировала фотографию со съемочного процесса шоу "Звезды сошлись", где звезды рассказывают, не стесняясь, какого они мнения друг о друге. Сама ведущая решила измениться: она лишилась длинных кудрей и отстригла челку. В результате моложе Лера выглядеть не стала, но и ее труды пришлись по душе не многим. Ее считают одной из немногих знаменитостей в России, которая пытается выглядеть хорошо на свои годы, а не гонится за юностью.В Сети принялись критиковать новый образ Кудрявцевой, отмечая, что из-за челки она стала смотреться старше. Лера не отвечает на критику, но ее преданные фанаты принялись защищать кумира. По их мнению, прическа удалась, а недоброжелатели просто завидуют ведущей.