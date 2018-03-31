Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе
| | Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

Сегодня, 12:22
Российская ведущая Лера Кудрявцева решила изменить свою внешность, но результаты многим не понравились. Фанаты считают теперь знаменитость постаревшей.

Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

 

Кудрявцева продемонстрировала фотографию со съемочного процесса шоу "Звезды сошлись", где звезды рассказывают, не стесняясь, какого они мнения друг о друге. Сама ведущая решила измениться: она лишилась длинных кудрей и отстригла челку. В результате моложе Лера выглядеть не стала, но и ее труды пришлись по душе не многим. Ее считают одной из немногих знаменитостей в России, которая пытается выглядеть хорошо на свои годы, а не гонится за юностью.

В Сети принялись критиковать новый образ Кудрявцевой, отмечая, что из-за челки она стала смотреться старше. Лера не отвечает на критику, но ее преданные фанаты принялись защищать кумира. По их мнению, прическа удалась, а недоброжелатели просто завидуют ведущей.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Лера Кудрявцева ярко поздравила мужа с 30-летием
Лера Кудрявцева ярко поздравила мужа с 30-летием

Российская ведущая Лера Кудрявцева поздравила своего мужа Игоря Макарова с наступившим 30-летием. Трогательное поздравление доступно на странице звезды в

Передумала: Лера Кудрявцева снова без челки
Передумала: Лера Кудрявцева снова без челки

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников, когда появилась снова в прежнем образе, без челки. Поклонники ведущей также посчитали,

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем
Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем

Известная российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала в социальной сети о своих проблемах со здоровьем. Знаменитость пожаловалась фолловерам, что из-за

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости