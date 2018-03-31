Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

Кудрявцева продемонстрировала фотографию со съемочного процесса шоу "Звезды сошлись", где звезды рассказывают, не стесняясь, какого они мнения друг о друге. Сама ведущая решила измениться: она лишилась длинных кудрей и отстригла челку. В результате моложе Лера выглядеть не стала, но и ее труды пришлись по душе не многим. Ее считают одной из немногих знаменитостей в России, которая пытается выглядеть хорошо на свои годы, а не гонится за юностью.
В Сети принялись критиковать новый образ Кудрявцевой, отмечая, что из-за челки она стала смотреться старше. Лера не отвечает на критику, но ее преданные фанаты принялись защищать кумира. По их мнению, прическа удалась, а недоброжелатели просто завидуют ведущей.
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