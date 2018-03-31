Экс-супруга Тимура Ефременкова открыто рассказала о разводе

Оказалось, что расставание произошло не из-за измен, как ранее предполагалось, а из-за того, что Тимур часто тратил почти все деньги на развлечения.

Анна Котова

Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова некоторое время назад была замужем за актером Тимуром Ефременковым. Долгое время среди поклонников ходили разные предположения о причине развода, однако только сейчас Юлия решила рассказать, что причиной стали не измены. Ефременкова поведала, что часто не обращала внимания на то, что ее муж изменяет ей, но она надеялась, что у них все же есть шанс сохранить брак. За время брака, а он продлился восемь лет, у них не было детей, скорее всего, из-за того, что у них в отношениях нет стабильности. Оказалось, Тимур мог не задумываясь потратить на развлечения большую сумму денег.Юлия призналась, что ей было страшно, так как в любой момент супруг мог забрать все сбережения и потратить их, оставив семью без средств. Однако, о Тимуре, как о человека Ефременкова отзывается положительно. Также Юлия с уверенностью говорит, что ее бывший благоверный до сих пор любит ее.