Ксении Бородиной напомнили её эротические фото из журнала Playboy

Ксении Бородиной напомнили, какой она была до того как стала примерной женой Курбана Омарова и заботливой матерью их детей. Такой интерес к снимкам ведущей «Дом-2» из журнала Playboy возник после того, как обложку эротической публикации украсила Ольга Бузова.

Дарья Дмитриева

Мартовский номер журнала для мужчин украшает ведущая шоу «Дом -2». Большинство поклонников восхищаются внешностью Ольги Бузовой, но были и те, кто посчитал такой ход событий неуместным на фоне трагедии в Кемерово.Эротический журнал Playboy тесно сотрудничал с реалити-шоу «Дом-2», в связи с этим большая часть участниц программы снялись для журнала. Самыми горячими снимками, которые вспыхнули в памяти фанатов Playboy стали откровенные фотографии Ксении Бородиной.В период, который припал на 2011 год, Бородина встречалась с учасником проекта Михаилом Терёхиным, но устоять перед предложением, сняться для мужского журнала, она не смогла. Девушка была снята в самых откровенных позах и ракурсах. Но это был не первый её опыт такого рода фотосессий. Были и пооткровеннее, чем просто в нижнем белье.На сегодняшний день, 35-летняя экс-ведущая «Дом-2» примерная жена и мать. Именно такой она и показывает себя поклонникам.