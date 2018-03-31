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| | Ксении Бородиной напомнили её эротические фото из журнала Playboy

Ксении Бородиной напомнили её эротические фото из журнала Playboy

Сегодня, 12:17
Ксении Бородиной напомнили, какой она была до того как стала примерной женой Курбана Омарова и заботливой матерью их детей. Такой интерес к снимкам ведущей «Дом-2» из журнала Playboy возник после того, как обложку эротической публикации украсила Ольга Бузова.

Ксении Бородиной напомнили её эротические фото из журнала Playboy

 

Мартовский номер журнала для мужчин украшает ведущая шоу «Дом -2». Большинство поклонников восхищаются внешностью Ольги Бузовой, но были и те, кто посчитал такой ход событий неуместным на фоне трагедии в Кемерово.

Эротический журнал Playboy тесно сотрудничал с реалити-шоу «Дом-2», в связи с этим большая часть участниц программы снялись для журнала. Самыми горячими снимками, которые вспыхнули в памяти фанатов Playboy стали откровенные фотографии Ксении Бородиной.

В период, который припал на 2011 год, Бородина встречалась с учасником проекта Михаилом Терёхиным, но устоять перед предложением, сняться для мужского журнала, она не смогла. Девушка была снята в самых откровенных позах и ракурсах. Но это был не первый её опыт такого рода фотосессий. Были и пооткровеннее, чем просто в нижнем белье.

На сегодняшний день, 35-летняя экс-ведущая «Дом-2» примерная жена и мать. Именно такой она и показывает себя поклонникам.
Дарья Дмитриева
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