Владимир Винокур не задумывается о возрасте

Отечественный юморист Владимир Винокур пообщался с журналистами перед своим юбилеем – 70-летие. Знаменитость рассказала, что никогда не задумывался о своем возрасте, а сейчас чувствует себя моложе на несколько десятков лет. Также юморист поблагодарил свой коллектив, который все время его сопровождал и поддерживал.

Анна Котова

Владимир Винокур проинформировал, что сейчас чувствует себя на 35 лет. Так он себя чувствует из-за людей, которые долгое время находятся рядом с юмористом, в особенности семья и коллектив. Также знаменитость поведал, что в его работе возраст не имеет значения, так как его профессия не распространяется на определенный возраст. Юморист говорит, что знаем много людей, которые работали после 70, и у них всегда аншлаг.Отметим, что Владимир Винокур не только чувствует себя молодо, но и поступает как молодой парень. Например, артист сделал несколько татуировок. Одну наколку юморист посвятил дочери, а вторая стала его кредом.