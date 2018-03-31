Владимир Винокур не задумывается о возрасте

Владимир Винокур проинформировал, что сейчас чувствует себя на 35 лет. Так он себя чувствует из-за людей, которые долгое время находятся рядом с юмористом, в особенности семья и коллектив. Также знаменитость поведал, что в его работе возраст не имеет значения, так как его профессия не распространяется на определенный возраст. Юморист говорит, что знаем много людей, которые работали после 70, и у них всегда аншлаг.
Отметим, что Владимир Винокур не только чувствует себя молодо, но и поступает как молодой парень. Например, артист сделал несколько татуировок. Одну наколку юморист посвятил дочери, а вторая стала его кредом.
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