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| | Владимир Винокур не задумывается о возрасте

Владимир Винокур не задумывается о возрасте

Сегодня, 12:16
Отечественный юморист Владимир Винокур пообщался с журналистами перед своим юбилеем – 70-летие. Знаменитость рассказала, что никогда не задумывался о своем возрасте, а сейчас чувствует себя моложе на несколько десятков лет. Также юморист поблагодарил свой коллектив, который все время его сопровождал и поддерживал.

Владимир Винокур не задумывается о возрасте

 

Владимир Винокур проинформировал, что сейчас чувствует себя на 35 лет. Так он себя чувствует из-за людей, которые долгое время находятся рядом с юмористом, в особенности семья и коллектив. Также знаменитость поведал, что в его работе возраст не имеет значения, так как его профессия не распространяется на определенный возраст. Юморист говорит, что знаем много людей, которые работали после 70, и у них всегда аншлаг.

Отметим, что Владимир Винокур не только чувствует себя молодо, но и поступает как молодой парень. Например, артист сделал несколько татуировок. Одну наколку юморист посвятил дочери, а вторая стала его кредом.
Анна Котова
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