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| | Елена Яковлева пугает поклонников своим омоложением

Елена Яковлева пугает поклонников своим омоложением

Сегодня, 11:40
В сети интернет слухи об увеличению губ Еленой Яковлевой распространяются со скоростью света. Фанаты заметили изменения во внешности 57-летней актрисы на одной из последних фотографий в её Instagram.

Елена Яковлева пугает поклонников своим омоложением

 

На селфи с участием Елены Яковлевой, которое было сделано совместно с Дарьей Златопольской и Сергеем Безруковым по окончанию программы «Синяя птица», у Елены Яковлевой подозрительно увеличен объём губ. Они не остались без внимания фолловеров, которые сразу же заподозрили актрису в прохождении процедуры по увеличению полноты губ, так как раньше Яковлева не была обладательницей такой пышной улыбки.

Пока слухи остаются слухами, так как сама Елена Яковлева не прокомментировала данные предположения. Сам же снимок вызвал бурю положительных эмоций, как он очень яркий, позитивный и эмоциональный.
Дарья Дмитриева
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