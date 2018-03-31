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| | Первые фото Меган Маркл в свадебном платье появились в Сети

Первые фото Меган Маркл в свадебном платье появились в Сети

Сегодня, 21:20
В Сети появились первые снимки со свадьбы актрисы Меган Маркл. Настоящее бракосочетание звезды состоится в мае, ныне выходит замуж ее героиня.

Первые фото Меган Маркл в свадебном платье появились в Сети

 

Маркл отправится под венец в конце весны, а ее персонаж сериала "Форс-мажоры" Рэйчел Зейн связывает себя узами брака только сейчас. В Интернете опубликовали фотографии будущей принцессы в свадебном наряде, которые многие восприняли как реальные. Меган приняла решение закончить свою актерскую карьеру, но довела до конца сюжетную линию с Зейн. Она вышла замуж за возлюбленного Майкла Росса, далее сериал станет продолжаться уже с новыми актерами, так как Патрик Джей Адамс (Росс) тоже ушел из проекта.

 


 

Коллеги Меган по творческому цеху утверждают, что в логическом плане история Майкла и Рэйчел завершилась. Авторы сериала артисты немало сделали для удачного завершения романтической истории, так, как она того достойна.
Никита Готский
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