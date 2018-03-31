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| | Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям

Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям

Сегодня, 12:35
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь решила затронуть тему, которая остро обсуждается в обществе. На своей странице в Instagram девушка рассказала о том, что боится делать прививки своему ребёнку.

Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям

 

«Доброе утро! Сейчас о наболевшем», - начинается публикация Дарьи. С таких слов она разговор о прививках и о том, что находится в замешательстве. Пынзарь не может решить, стоит ли делать прививки ребёнку или нет. Она боится, что они могут причинить вред, но переживает и о последствиях, если их не будет. Дарья рассказала, что читала о тех случаях, когда прививки отрицательно влияли на здоровье детей, но не слышала о проблемах, когда их не делали.

Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям

 

Она спросила у своих подписчиков, с какими проблемами они сталкивались в подобных случаях. Многие из них рассказали о том, что иммунитет детей был подорван именно прививками, после чего потребовалось длительное лечение. Но нашлись и те, кто не видит в подобной профилактике ничего плохого, а ущерба здоровью детей не заметили.

Стоит отметить, что в Сети довольно распространены группы противников прививок, которые приводят разные доводы в пользу отказа от подобных методов медицины.
Павел Селивёрстов
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