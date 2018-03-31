Шэрон Стоун выставила на публику свой целлюлит

Поклонники 60-летней американской актрисы разглядели на ногах Шэрон Стоун признаки целлюлита, и посоветовали ей быть скромнее.

Дарья Дмитриева

Для своего возраст американская кинозвезда выглядит прекрасно. Но всё же поклонники Шэрон нашли к чему придраться. То ли завидуя такой внешности, то ли из добрых намерений, фанаты советуют Стоун начать прикрывать своё тело.Снимки с оголёнными ногами актрисы появились в социальной сети Instagram на странице актрисы. Женщина в чёрном коротком платье сидит на диване. Ничего особенного, если не учесть тот факт, что это 60-летняя Шэрон Стоун показывает, как постарели её ноги.На все комментарии фанатов, у голливудской дивы свои убеждения и комментарии. Шэрон не боится стареть, свой почётные возраст она готова встретить с чувством достоинства.