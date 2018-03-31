Шэрон Стоун выставила на публику свой целлюлит

Для своего возраст американская кинозвезда выглядит прекрасно. Но всё же поклонники Шэрон нашли к чему придраться. То ли завидуя такой внешности, то ли из добрых намерений, фанаты советуют Стоун начать прикрывать своё тело.
Снимки с оголёнными ногами актрисы появились в социальной сети Instagram на странице актрисы. Женщина в чёрном коротком платье сидит на диване. Ничего особенного, если не учесть тот факт, что это 60-летняя Шэрон Стоун показывает, как постарели её ноги.
На все комментарии фанатов, у голливудской дивы свои убеждения и комментарии. Шэрон не боится стареть, свой почётные возраст она готова встретить с чувством достоинства.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях