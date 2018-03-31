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| | Ученые назвали обладательницу самого красивого тела в мире

Ученые назвали обладательницу самого красивого тела в мире

Сегодня, 11:13
Ученые из Техасского университета нашли обладательницу идеального женского тела, ею стала актриса Келли Брук.

Ученые назвали обладательницу самого красивого тела в мире

 

По критериям ученых, красота тела современной женщины состоит не в тонкости фигуры, а в ее натуральности. По мнению экспертов идеальная женщина должна быть с пышными формами тела и естественностью, тело, до которого ни разу не прикасались пластические хирурги. Ученые два года искали свой идеал и наконец-то остановились на актрисе Келли Брук. Девушка обладает пышными формами тела и ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов. Из-за своей естественной природной красоты знаменитость и стала, по мнению ученых, обладательницей идеального тела современной женщины.

Ученые назвали обладательницу самого красивого тела в мире

 

Отметим, что Кейлли Брук не только знаменитая голливудская актриса, но еще и модельер. Она создала ряд коллекций нижнего белья для пышнотелых женщин.
Пелагея Лебединская
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