Наоми Кэмпбелл показала грудь на съемках для журнала

В мае нынешнего года Наоми исполнится 48 лет, но знаменитость продолжает радовать своих поклонников фотографиями стройного тела. Модель часто позировала обнаженной, демонстрируя все прелести своего тела. В этот раз Наоми согласилась сниматься для одного глянца, а обложку апрельского номера журнала опубликовала в интернете. На обложке модель позирует на темном фоне. В момент съемки на знаменитости были одеты шорты с высокой талией, а грудь прикрывала только прозрачная ткань.
Фотографию оценили больше 62 тысяч пользователей. В посте, который сопровождал снимок, знаменитость оставила ссылки на профессионалов, работающих с ней. В комментариях поклонники написали много восхищенных отзывов о внешности Наоми.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях