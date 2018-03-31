Наоми Кэмпбелл показала грудь на съемках для журнала

Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл показала грудь на съемках для обложки для одного из популярных глянцевых журналов. В Instagram знаменитость опубликовала фото обложки, на которой грудь модели прикрыта только прозрачной тканью.

В мае нынешнего года Наоми исполнится 48 лет, но знаменитость продолжает радовать своих поклонников фотографиями стройного тела. Модель часто позировала обнаженной, демонстрируя все прелести своего тела. В этот раз Наоми согласилась сниматься для одного глянца, а обложку апрельского номера журнала опубликовала в интернете. На обложке модель позирует на темном фоне. В момент съемки на знаменитости были одеты шорты с высокой талией, а грудь прикрывала только прозрачная ткань.

Анна Котова

Фотографию оценили больше 62 тысяч пользователей. В посте, который сопровождал снимок, знаменитость оставила ссылки на профессионалов, работающих с ней. В комментариях поклонники написали много восхищенных отзывов о внешности Наоми.