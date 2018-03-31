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| | Алексей Воробьев рассказал, как перенес инсульт в 25 лет

Алексей Воробьев рассказал, как перенес инсульт в 25 лет

Сегодня, 10:56
В рамках шоу «Жить здорово» популярный российский исполнитель Алексей Воробьев поделился своей тайной со зрителями, дабы вселить надежду в тех, кто устал бороться с различными болезнями. Как оказалось, певец смог выжить в похожей ситуации, восхитив своим упорством даже врачей.

Алексей Воробьев рассказал, как перенес инсульт в 25 лет

 

По словам артиста, в возрасте 25 лет он попал в автомобильную аварию, в результате которой Воробьев перенес инсульт, сначала выбивший его из колеи, поскольку рука перестала его слушаться, и самое страшное - пропал голос. Некоторые врачи полагали, что артист больше никогда не сможет выйти на сцену и спеть песню, ведь даже разговаривал он с трудом.

Кроме того, некогда красивое лицо исполнителя обвисло и потеряло свою привлекательность, из-за чего Воробьев впал депрессию, однако старался держаться и даже шутить в присутствии родных и друзей. Но затем певец взял себя в руки и начал восстанавливаться невероятно быстрыми темпами, ежедневно развивая мелкую моторику рук, делая специальные упражнения. Лечащий врач артиста назвал произошедшее чудом, так как никогда не сталкивался с подобным за свою 60-летнюю практику.
Пойда Анна
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