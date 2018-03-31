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| | После смены пола звезда картины «Утомленные солнцем 2» был зверски убит

После смены пола звезда картины «Утомленные солнцем 2» был зверски убит

Сегодня, 10:54
В художественном фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» актёру Евгению Сапаеву довелось сыграть небольшую роль. Однако, известность к погибшему артисту пришла после того, как он публично рассказал об отрезании своего пениса.

После смены пола звезда картины «Утомленные солнцем 2» был зверски убит

 

О том, что Евгений Сапаев саморучно лишил себя детородного органа, миллионы зрителей услышали прямо в эфире телеканала НТВ. По словам Сапаева, врачи подоспели к нему на помощь только после третьей попытки отрезать себе пенис, когда он уже истекал собственной кровью. После длительной терапии и восстановительного процесса Евгений направился во Владимирскую область, где находится его родная деревня под названием Великово. Одна из подруг актёра поведала о том, что Сапаев поддерживал с ней регулярное общение, но вскоре вдруг пропал, не давая о себе знать.

Оказалось, что из-за необычного внешнего вида, которого придерживался актёр в силу половых наклонностей, его до смерти избили некие хулиганы, выразившие недовольство его образом. Последний раз Сапаева видели в Москве ещё в марте 2017-го года. Заметим, тело Евгения так и не было доставлено в родные места, так как до сих пор неизвестно место его захоронения.
Александр Вест
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