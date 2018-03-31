Жена Ким Чен Ына одевается как Кейт Миддлтон

Супруга главы Северной Кореи Ким Чен Ына одевается в том же стиле, что и Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон.

Дарья Дмитриева

Ли Соль Чжу пришёлся по вкусу стиль жены принца Уильяма. 28-летняя кореянка часто выходит на публику в таких же нарядах, как и Кембриджская герцогиня. Журналисты уверены, что такое желание выглядеть как Миддлтон, оправдывается её благосклонным отношением к Западу.Сеульский стилист Ким Мйонхэ уверяет, что такое самовыражение первой леди КНДР вызвано желанием подчеркнуть свой важный статус. Именно поэтому она выбрала стиль женщины из королевского двора.Сходство наблюдается в цветовой гамме и стиле исполнения нарядов. Так, светлое кремовое платье Ли Соль Чжу сильно напоминает пальто Кейт Миддлтон. А также черное пальто кореянки в точности такое же, как и у английской леди.