Жена Ким Чен Ына одевается как Кейт Миддлтон

Ли Соль Чжу пришёлся по вкусу стиль жены принца Уильяма. 28-летняя кореянка часто выходит на публику в таких же нарядах, как и Кембриджская герцогиня. Журналисты уверены, что такое желание выглядеть как Миддлтон, оправдывается её благосклонным отношением к Западу.
Сеульский стилист Ким Мйонхэ уверяет, что такое самовыражение первой леди КНДР вызвано желанием подчеркнуть свой важный статус. Именно поэтому она выбрала стиль женщины из королевского двора.
Сходство наблюдается в цветовой гамме и стиле исполнения нарядов. Так, светлое кремовое платье Ли Соль Чжу сильно напоминает пальто Кейт Миддлтон. А также черное пальто кореянки в точности такое же, как и у английской леди.
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