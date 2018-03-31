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| | Потолстевшего Игоря Николаева узнают только по усам

Потолстевшего Игоря Николаева узнают только по усам

Сегодня, 10:52
Певец Игорь Николаев резко начал набирать вес. Общество все больше и больше критикует такой шаг. Знаменитость опубликовала новое фото в Instagram, где помимо Николаева в кадр попал и Сергей Шакуров. Фотография сделана в Германии.

Потолстевшего Игоря Николаева узнают только по усам

 

Под фото Игорь Николаев написал, что сейчас проводит время в Страсбурге совместно со своим товарищем Шакуровым. Мужчины сидя за столиком решили сделать памятный кадр. Как пишет сам певец под фото, они наслаждались фруктовым чаем, находясь на свежем воздухе. После публикации подписчики стали бурно обсуждать снимок. Многие поклонники считают, что 58-летний Николаев явно набрал лишние килограммы. Некоторые написали, что узнали певца только по усам.

«Игорь!!! Обожаю твои песни!!! Ты гений!! Но.... пожалуйста - похудей!!!!!», «Игорь, я вас не узнала! Пока не увеличила фото» - написали пользователи в комментариях. Сейчас публикация имеет более 13 500 отметок «Нравится».
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