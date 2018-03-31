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| | Анюта Рай рассказала о том, где пройдут её следующие съемки

Анюта Рай рассказала о том, где пройдут её следующие съемки

Сегодня, 10:50
Фотомодель Анюта Рай рассказала поклонникам, чего им стоит ожидать на её странице в Instagram. Скоро фотографии с Бали сменяться снимками с сакурой.

Анюта Рай рассказала о том, где пройдут её следующие съемки

 

Анюта рассказала о том, что скоро её публикации будут окрашены во все возможные оттенки цветов японской вишни. С 5:30 часов утра она начинает съемки в Японии, которые по её словам будут невероятно красивыми. Она призвала всех проверять "сторис" и следить за новыми публикациями. Однако сама фотомодель на данный момент отдыхает на Бали. Уже длительное время она публикует фотографии с островов, которые, по словам некоторых подписчиков, уже успели надоесть.

Опубликованная её фотография имеет невероятно красивый фон, но, стоит отметить, что излишнее использование фильтров вредит снимку. Возможно это одна из последних публикаций девушки с островов. Часто её фанаты отмечают тот факт, что фотографии модели слишком тщательно обрабатываются и теряют свою естественность. По словам поклонников Анюты, это касается как пейзажей, так и её самой.
Павел Селивёрстов
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