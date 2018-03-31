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| | Модель Алеся Кафельникова вновь помирилась рэпером Pharaoh

Модель Алеся Кафельникова вновь помирилась рэпером Pharaoh

Сегодня, 10:44
Модель Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) долгое время встречались. Этой звездной парой любовались все поклонники, но однажды со скандалом они расстались, а теперь, спустя немного времени, в СМИ просочилась информация, что пара якобы снова вместе.

Модель Алеся Кафельникова вновь помирилась рэпером Pharaoh

 

Известная 19-летняя модель Алеся Кафельникова во время своего любовного романа с 22-летним рэпером Pharaoh была на пике счастья. Девушка со всеми своими поклонниками в социальной сети Instagram делилась новостями личной жизни и выкладывала множество совместных фотографий со своим возлюбленным. Однако в недавнем времени произошел скандал и молодая пара рассталась. В своем интервью Алеся даже обвинила своего бывшего бойфренда в том, что это он подсадил ее на наркотические вещества и довел ее до срыва. Из-за парня она попала в тяжелом состоянии в клинику, где проходила лечение от наркотической зависимости. Теперь появились слухи, что модель и рэпер снова вместе. Пара эти слухи не подтверждает, но и не опровергает. В некоторых закрытых аккаунтах Кафельниковой были уже замечены новые совместные фото молодой пары. Поклонники надеются, что кумиры снова воссоединятся.

Летом прошлого года Алеся Кафельникова в критическом состоянии передозировки наркотическим веществом попала в реанимационное отделение, где за ее жизнь боролись врачи. После чего длительное время проходила лечение в лучших клиниках от наркотической зависимости.
Пелагея Лебединская
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