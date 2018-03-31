Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски стала популярной благодаря всем «своим прелестям», которые она впервые продемонстрировала в клипе Робина Тика «Blurred Lines».

Дарья Дмитриева

Поклонники Эмили уже не впервые видят девушку оголённой и видимо это им порядком поднадоело. Они начали критиковать поведение 26-летней модели, якобы ей больше нечем «покрасоваться», как только выставляя напоказ своё тело. Среди всех комментариев восхищения, нашлись те, кто, скорее всего, просто завидует фигуре и красоте Ратаковски, они выражаются нецензурно и по-хамски: «».Один из фанатов восторгается телом актрисы, но он уверен, что под этим телом не менее красивая душа, он полагает, что Эмили Ратаковски способна изменить мир: «».