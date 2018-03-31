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| | Лена Миро с другой стороны посмотрела на скандал между Ксенией Бородиной и Катей Жужей

Лена Миро с другой стороны посмотрела на скандал между Ксенией Бородиной и Катей Жужей

Сегодня, 10:42
Недавно Ксения Бородина отозвалась в язвительной манере об успехе своей подруги Кати Жужи. Она также назвала её предательницей. Блогер Лена Миро дала жёсткую критическую оценку скандалу.

Лена Миро с другой стороны посмотрела на скандал между Ксенией Бородиной и Катей Жужей

 

Бородина обвинила свою подругу в предательстве, поскольку считает, что та воспользовалась ей для того, чтобы стать знаменитой. Также Ксения отмечает, что Катя, став известной, зазналась и начала указывать ей на то, что делать и как себя вести. Телеведущая упомянула, что она оказывала Жуже финансовую помощь, когда той нечем было кормить дочь. Однако когда её подруга стала популярной, то она перестала нуждаться в Ксении.

Лена Миро отметила, что Бородина не умеет радоваться достижениям и успехам близких ей людей. Она предпочитает выступать в роли мецената, протягивающего руку нуждающимся, чем партнера. В доказательство этого, блогер провела анализ личной жизни телеведущей и заявила, что все партнёры Ксении использовали её.

В отношении друзей и подруг она часто выступает в роли спасителя. В результате этого позиционирует себя как жертву, добротой которой воспользовались.
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