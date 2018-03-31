Дарья Пынзарь отдала сына в турецкий детсад

Пару месяцев назад Дарья Пынзарь с семьей переехала жить в Турцию. Некоторое время назад в Instagram бывшая участница «Дома-2» поведала своим поклонникам, что отправила старшего отпрыска Артема в местный детский сад.

Анна Котова

На просторах интернета Дарья часто делиться с пользователями моментами из своей жизни. Некоторое время назад девушка удивила поклонников тем, что вместе с супругом Сергеем и сыновьями Артемом и Давидом переехала жить в Турцию. Для жизни семья Пынзарь выбрала прекрасный город Алания, в котором круглый год тепло. Также Дарья поведала, что в этом городе большинство жителей разговаривают на русском языке, именно поэтому у нее нет проблем в общении. Знаменитость обрадовалась отношением турков к детям, поэтому она и отдала своего сына Артема в местный детсад.В интернете Дарья Пынзарь написала, что теперь вместо сказок перед сном она с Артемом учит английский язык. Эта информация не осталась без внимания, так как среди поклонников есть люди, которые также переехали в Турцию. На знаменитость посыпалось много вопросов, но Дарья пообещала ответить на все немного позже.