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| | "Предупреждён – значит вооружён": Катя Гордон рассказала о блокировке канала в Telegram

"Предупреждён – значит вооружён": Катя Гордон рассказала о блокировке канала в Telegram

Сегодня, 09:39
Общественный деятель Катя Гордон рассказала о блокировке своего канала в Telegram. Она отметила, что не поленится заново его создать.

"Предупреждён – значит вооружён": Катя Гордон рассказала о блокировке канала в Telegram

 

"Это сделало меня ещё злее, хотя улыбка с моего лица никогда не сойдёт", - отметила знаменитость. По её мнению, канал был взломан, потому "теми, кто боялся правды". Катя Гордон пообещала всё восстановить, анонсировав много разных сведений, в частности, и про каждую трагедию, как сообщает VladTime.

Канал, на который знаменитость дала ссылку в Instagram, действительно оказался уже в рабочем состоянии. В последнем сообщении Катя Гордон пообещала в первую очередь подать хронологию трагедии в Кемерово, а также описание крупного ДТП под Волоколамском. Интернет-пользователи отметили, что, безусловно, важно знать некоторые альтернативные версии события, однако подписчиков всё равно уже не вернуть.

Ирина Летинская
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