"Предупреждён – значит вооружён": Катя Гордон рассказала о блокировке канала в Telegram

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Мнения
По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
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После интервью, которое новая участница президентской гонки дала «Дождю», Катя Гордон решила лично объяснить происходящее на экране, обвинив канал во вранье.
Певица, адвокат и мама двоих детей Катя Гордон откровенно рассказала о пластике. На своей странице в Instagram она заявила, что ее внешность не является
Известная телеведущая Катя Гордон не так давно подтвердила слухи о своей беременности, а теперь решила опубликовать снимок, на котором продемонстрировала