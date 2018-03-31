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| | Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada»

Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada»

Сегодня, 09:03
Ксения Собчак открыла вакансию в своём штабе. Телезвезда подыскивает ассистента, смотревшего «Дьявол носит Prada» и полностью подпадающего под характеристики героини.

Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada»

 

Странное объявление Собчак оставила на своей самой посещаемой странице, а пункт о фильме поставила в начало. Девушка отметила, что для полного понимания того, что от человека требуют в её штабе, фильм к просмотру обязателен. Притом Ксения не пошутила: перечень требуемых характеристик разозлил подписчиков, поскольку сегодня с такими «запросами» ищут людей на более престижные должности, нежели «ассистент руководителя».

Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada»

 

А просит Ксения Собчак следующее: нужно работать на результат, быть с «горящими глазами» и самому иметь «огонёк», «сгорая» на работе. Ей нужны опытные, стрессоустойчивые, напористые люди с широким кругозором, высоким уровнем владения английского языка и ещё с личным автомобилем. Подписчиков обидели такие требования, ведь в России с перечисленными качествами люди сами работают на высокооплачиваемых руководящих должностях, а не «на побегушках» у скандальной звезды. Пользователи заподозрили, что Собчак обновляет команду для подготовки к следующим президентским выборам в России.
Елизавета Трюфель
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