Бузова довела до драки поклонников на концерте в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге Ольга Бузова порадовала своих фанатов выступлением в «Телеклубе». Поклонников было настолько много, что в зале не один раз начинались драки.

Многие пожаловались на давку во время концерта и высказали подозрения, что людей в клубе было намного больше, чем вмещал зал. В результате давки поклонники несколько раз начинали драться. Подозрения посетителей мероприятия подтвердила и сама звезда в своем Instagram. После выступления Бузова опубликовала пост о том, что на ее концерт пришло более двух тысяч человек. В комментариях к посту поклонники отметили, что некоторые начинали драться, но все быстро разрешилось. Кроме того, до начала концерта звезда «Дома-2» сообщала, что концертный зал в Екатеринбурге рассчитан 1,5 тыс. мест.В самом «Телеклубе» давку не подтверждают. По словам директора, на концерте было около 1,5 тыс. зрителей, что соответствует норме. Руководитель добавил, что вместимость помещения составляет 1,8 тыс. человек.