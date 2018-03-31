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| | Бузова довела до драки поклонников на концерте в Екатеринбурге

Бузова довела до драки поклонников на концерте в Екатеринбурге

Сегодня, 09:04
Вчера в Екатеринбурге Ольга Бузова порадовала своих фанатов выступлением в «Телеклубе». Поклонников было настолько много, что в зале не один раз начинались драки.

Бузова довела до драки поклонников на концерте в Екатеринбурге

 

Многие пожаловались на давку во время концерта и высказали подозрения, что людей в клубе было намного больше, чем вмещал зал. В результате давки поклонники несколько раз начинали драться. Подозрения посетителей мероприятия подтвердила и сама звезда в своем Instagram. После выступления Бузова опубликовала пост о том, что на ее концерт пришло более двух тысяч человек. В комментариях к посту поклонники отметили, что некоторые начинали драться, но все быстро разрешилось. Кроме того, до начала концерта звезда «Дома-2» сообщала, что концертный зал в Екатеринбурге рассчитан 1,5 тыс. мест.

В самом «Телеклубе» давку не подтверждают. По словам директора, на концерте было около 1,5 тыс. зрителей, что соответствует норме. Руководитель добавил, что вместимость помещения составляет 1,8 тыс. человек.
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