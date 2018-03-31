I'm back: Шварцнеггер очнулся после сложной операции на открытом сердце

Знаменитый голливудский терминатор Арнольд Шварценеггер пришел в чувство после серьезного хирургического вмешательства. Актер пережил сложную операцию на открытом сердце. Очнулся вице-губернатор, произнеся фразу – «Я вернулся».

О хорошем самочувствии и отличном настроении Шварценеггера поведал в Twitter его представитель Дэниел Кетчелл. Он написал, что звезда кино чувствует себя прекрасно, и первое, что он сказал после пробуждения – "I’m back". Таким образом, артист обыграл самую культовую фразу всемирно известного Терминатора.70-летний актер 29 марта был направлен в одну из больниц Лос-Анджелеса для проведения плановой операции. Из-за врожденного порока сердца Шварценеггеру хирурги заменили клапан катетера. Во время сложного хирургического вмешательства возникли проблемы – врачам пришлось проводить процедуру на открытом сердце. Это не первая операция вице-губернатора Калифорнии, связанная с сердцем. В 1997 году актеру заменили аортальный клапан.