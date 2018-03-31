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| | "Русская Кардашьян" покорила фолловеров почти приличным фото

"Русская Кардашьян" покорила фолловеров почти приличным фото

Сегодня, 10:00
Популярная российская модель Анастасия Квитко, которую также часто называют "русская Кардашьян", снова смогла удивить своих поклонников. Однако в этот раз сдержанностью своего наряда, который при этом подчеркивал аппетитные формы девушки.

"Русская Кардашьян" покорила фолловеров почти приличным фото

 

Анастасия Квитко обнародовала на своей официальной странице в соцсети Instagram новый снимок, на котором она запечатлена на яхте на фоне роскошных морских пейзажей в довольно сексуальном купальнике.

Тем не менее, этот купальник, не скрывающий пышную грудь модели, выглядел вполне прилично в сравнении с другими нарядами Квитко, вызывающими возмущение преимущественно у представительниц слабого пола, которые считают ее поведение, как и стиль одежды вульгарным. Поклонники по-достоинству оценили стремление "русской Кардашьян" выглядеть приличнее в купальнике, хоть и откровенном, но не пошлом.
Пойда Анна
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