Страну не спасти: Бузова решила "выпустить зверя" на телевидение

Стране конец, считают пользователи Сети. Прославленная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками радостью от запуска её нового телевизионного канала «Бузова TV». Однако, многие пользователи выступили с критикой в адрес певицы, заполоняющей всё российское медиапространство.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Бузовой появилась видеозапись, в которой рассказывается о скором запуске телеканала под названием «Бузова TV», в эфире которого все передачи и музыкальные клипы будут связаны лишь с Ольгой. "", - заявила исполнительница в микроблоге. В комментариях многие подписчики Бузовой заявили о том, что ранее на канале ТНТ4 было множество качественного контента, а теперь телеканал будет транслировать лишь «шлак», продвигаемый в массы под видом «конфетки». Некоторые пользователи даже изъявили желание покинуть страну, в которой целый телеканал посвятили столь бездарной личности, получившей известность по случайности. Некоторые комментаторы заметили, что страну от Бузовой никто теперь спасти не сможет.Заметим, многие люди до сих пор полагают, что телеканал Ольги Бузовой просущесвует лишь в течение суток в качестве первоапрельской шутки, так как запуск «Бузова TV» намечен в международный День смеха.