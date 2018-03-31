Николай Соболев жёстко раскритиковал слова Владимира Соловьёва

Блогера взбудоражило отношение общественности к тем, кто пытался осветить проблему и не побоялись публично высказаться. Он отметили, что подобных людей оскорбляют разного рода словами. Но пристальное внимание Николай обратил на высказывания журналиста Соловьёва по отношению к людям, собравшимся на площади в Кемерово. Соболев отмечает, что не верит в попытки получить как можно больше популярности со стороны пострадавших.
По мнению Николая, данная попытка предпринята для того, чтобы сделать виноватыми хоть кого-нибудь, хотя вины блогеров в этом точно нет.
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