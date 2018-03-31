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| | Николай Соболев жёстко раскритиковал слова Владимира Соловьёва

Николай Соболев жёстко раскритиковал слова Владимира Соловьёва

Сегодня, 07:58
Николай Соболев рассказал о том, какие эмоции вызывают у него обвинения блогеров в попытках пропиариться на трагедии в Кемерово. Он жёстко раскритиковал слова журналиста Владимира Соловьёва.

Николай Соболев жёстко раскритиковал слова Владимира Соловьёва

 

Блогера взбудоражило отношение общественности к тем, кто пытался осветить проблему и не побоялись публично высказаться. Он отметили, что подобных людей оскорбляют разного рода словами. Но пристальное внимание Николай обратил на высказывания журналиста Соловьёва по отношению к людям, собравшимся на площади в Кемерово. Соболев отмечает, что не верит в попытки получить как можно больше популярности со стороны пострадавших.

 

 
Он высказал свое мнение в отношении высказывания Соловьйва о том, что большинство блогеров с радостью накинулись на ситуацию и постарались просто пропиариться. Соболев отметил, что были затронуты его коллеги из самого города Кемерово, на которых не было лица из-за произошедшего, а ведь ранее они сами гуляли с детьми в злополучном торговом центре.

По мнению Николая, данная попытка предпринята для того, чтобы сделать виноватыми хоть кого-нибудь, хотя вины блогеров в этом точно нет.
Павел Селивёрстов
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