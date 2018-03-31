Рэпер Джиган не разрешает жене выбирать место отдыха

Жена известного рэпера Джигана рассказала о том, как в их семье планируются поездки на отдых. Оказывается, мужчина не разрешает Оксане Самойловой выбирать места поездок.

Павел Селивёрстов

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась тем, что их супружеская пара начинает планировать очередное путешествие, что обычно занимает около нескольких месяцев. По словам Оксаны, всеми подобными вещами занимается её супруг, а она принимает малейшее участие в подобных вещах. Рэпер согласовывает с женой только место отдыха, всё остальное он делает сам. Составляет расписание и выбирает отели., - прокомментировала подобное поведение девушка. Также она спросила у своих подписчиков, в каких странах хотят побывать они.Многие из них начали рассказывать о тех местах, куда мечтают или планируют отправиться. Несколько поклонников Оксаны четко аргументировали свой выбор, описав плюсы и минусы желаемого пункта назначения.