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| | Рэпер Джиган не разрешает жене выбирать место отдыха

Рэпер Джиган не разрешает жене выбирать место отдыха

Сегодня, 07:31
Жена известного рэпера Джигана рассказала о том, как в их семье планируются поездки на отдых. Оказывается, мужчина не разрешает Оксане Самойловой выбирать места поездок.

Рэпер Джиган не разрешает жене выбирать место отдыха

 

Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram. Она поделилась тем, что их супружеская пара начинает планировать очередное путешествие, что обычно занимает около нескольких месяцев. По словам Оксаны, всеми подобными вещами занимается её супруг, а она принимает малейшее участие в подобных вещах. Рэпер согласовывает с женой только место отдыха, всё остальное он делает сам. Составляет расписание и выбирает отели. «Не даёт мне совать нос в его дела», - прокомментировала подобное поведение девушка. Также она спросила у своих подписчиков, в каких странах хотят побывать они.

Многие из них начали рассказывать о тех местах, куда мечтают или планируют отправиться. Несколько поклонников Оксаны четко аргументировали свой выбор, описав плюсы и минусы желаемого пункта назначения.
Павел Селивёрстов
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