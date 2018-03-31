Дану Борисову заподозрили в пиаре и заработке на суде за дочь

Поклонники Даны Борисовой, которые поддерживали её с самого начала её реабилитации, перестают верить в её искреннюю любовь к дочери. Заметили они это в макияже телеведущей.

Дана Борисова поделилась с подписчиками новой информацией о её отношениях с дочерью. Телеведущая пишет, что последний раз могла поговорить со своей Полиной во время последнего заседания суда, которое прошло 23 марта. После этого женщине не позволяют поговорить с дочкой даже по телефону. Обычно фанаты поддерживают Борисову в комментариях под такими постами, но в этот раз они поступили иначе, и тому послужил причиной её макияж.

Елизавета Трюфель

Умозаключения пользователям Сети дались тернистым, но вполне логичным путём. Они заметили, что о своей дочери Борисова пишет в рекламных постах после, собственно, самого рекламного блока. Сначала Дана описывает опыт от новой процедуры, оставляет ссылки на салон и только после мельком вспоминает дочь. Притом улучшений во внешности телезвезды они не замечают. Не меняется даже её постоянный чёрный макияж. Так поклонники уверены, что на скандале вокруг общения с «ненужной» дочерью Борисова получает отличную рекламную площадку, которую всегда будут читать из-за пары предложений о Полине.