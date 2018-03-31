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| | Ксения Собчак заступилась за российского дизайнера

Ксения Собчак заступилась за российского дизайнера

Сегодня, 07:24
Российская ведущая и актриса Ксения Собчак заступилась за российского дизайнера Вику Газинскую. Поводом для этого послужило интервью на канале НТВ, которое выставило модельера в неправильном свете.

Ксения Собчак заступилась за российского дизайнера

 

Ксения выразила свою поддержку на странице в Instagram, подбодрив Вику и призвав её держаться. Собчак отметила, что провокационные передачи для НТВ не редкость, а в этот раз они решили добраться и до моды. Сама Газинская в социальной сети рассказала, что в интервью подробно описала технологию создания своих шуб из эко-меха, но журналисты представили всё это в обратном свете.

Поклонники Ксении Собчак отметили, что не одобряют подобное поведение от телеканала, который использует неверную информацию для создания материала. По мнению подписчиков звезды, нервничать не стоит, потому что СМИ всегда поступают подобным образом и не стоит пристально заострять на этом внимание. Но некоторые ожидают, что телеканал извинится за подобный поступок.
Павел Селивёрстов
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