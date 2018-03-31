Ольга Серябкина удивила поклонников необычным нарядом

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина порадовала поклонников необычным снимком. Певица рассказала, что их музыкальный коллектив в скором времени "откроет весну" для всех фанатов.

Павел Селивёрстов

Звезда опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. На ней она предстала перед поклонниками в черном платье, многие из них отметили глубину декольте. Больше они обратили внимание на тот факт, что фотография сделана на фоне деревьев и большого количества снега, но внешний вид звезды говорит о том, что весна действительно приближается. Платье Ольга решила дополнить кроссовками, что тоже не осталось без внимания её подписчиков.Стоит отметить, что фанаты певицы не только оценили её внешний вид, но и стали переживать о том, что Серябкина может заболеть после подобных съемок на свежем воздухе. Поклонники восхитились красотой певицы, не забыв упомянуть о том, что она как всегда прекрасна. Некоторые из них рассказали, что в их регионах весна уже давно началась, а температура за окном выше +10.