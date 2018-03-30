Юлия Ефременкова из «Дом-2» оголилась для фотосессии

Бывшая участница проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова снялась в откровенной фотосессии. Такое решение она приняла без согласия на то её возлюбленного.

Дарья Дмитриева

Сергей Кучеров, жених Ефременковой, не знал о съёмке в стиле «ню» его девушки. Она не спрашивала на то разрешения, а сообщила о своём решении, поставив парня перед фактом.Увидев снимки, Сергей был в ярости. Пара сильно скандалила несколько дней. После чего Кучеров всё же разрешил Юлии опубликовать фотографии со своим шикарным оголённым телом в социальные сети.Ефременкова гордится своим избранником, так как он всегда и во всём поддерживает девушку. И даже в этой противоречивой ситуации он всё же согласился с девушкой, посчитав, что ей важно внимание. Что ею будет восхищаться не только он, но и её поклонники. При этом это тело будет принадлежать только ему.