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| | Юлия Ефременкова из «Дом-2» оголилась для фотосессии

Юлия Ефременкова из «Дом-2» оголилась для фотосессии

Сегодня, 21:50
Бывшая участница проекта «Дом-2» Юлия Ефременкова снялась в откровенной фотосессии. Такое решение она приняла без согласия на то её возлюбленного.

Юлия Ефременкова из «Дом-2» оголилась для фотосессии

 

Сергей Кучеров, жених Ефременковой, не знал о съёмке в стиле «ню» его девушки. Она не спрашивала на то разрешения, а сообщила о своём решении, поставив парня перед фактом.

Увидев снимки, Сергей был в ярости. Пара сильно скандалила несколько дней. После чего Кучеров всё же разрешил Юлии опубликовать фотографии со своим шикарным оголённым телом в социальные сети.

Ефременкова гордится своим избранником, так как он всегда и во всём поддерживает девушку. И даже в этой противоречивой ситуации он всё же согласился с девушкой, посчитав, что ей важно внимание. Что ею будет восхищаться не только он, но и её поклонники. При этом это тело будет принадлежать только ему.
Дарья Дмитриева
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