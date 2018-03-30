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| | Подготовка к лету: Агата Муцениеце активно сбрасывает килограммы

Подготовка к лету: Агата Муцениеце активно сбрасывает килограммы

Сегодня, 21:38
Ведущая шоу «Голос.Дети» Агата Муцениеце начала подготовку к лету сгонкой лишнего веса. Актриса вплотную занялась своей фигурой, поскольку скоро пляжный сезон, а ее тело требует корректировки.

Подготовка к лету: Агата Муцениеце активно сбрасывает килограммы

 

Агата Муцениеце много времени проводит в тренажерном зале, дабы летом очаровать мужчин прекрасной формой. Модель отказалась от высококалорийных продуктов и советует всем сладкоежкам последовать ее примеру. Только здоровая пища и активность помогут привести тело в норму. В доказательство своих слов ведущая опубликовала снимок, где она стоит на весах, а они показывают 57 килограммов. Агата Муцениеце хочет еще больше похудеть к лету. По мнению модели, ее масса должна составлять 54 килограмма. Теперь ей придется тренироваться еще более упорно. По словам приятелей актрисы, она занимается на пилоне.

Звезда настоятельно рекомендует фанатам отбросить отговорки в сторону и немедленно заняться спортом. Тренировки приводят в форму и благотворно воздействуют на здоровье. Ранее Агата Муцениеце просила фанатов «починить весну».
Домбровский Сергей
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