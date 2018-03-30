Подготовка к лету: Агата Муцениеце активно сбрасывает килограммы

Ведущая шоу «Голос.Дети» Агата Муцениеце начала подготовку к лету сгонкой лишнего веса. Актриса вплотную занялась своей фигурой, поскольку скоро пляжный сезон, а ее тело требует корректировки.

Домбровский Сергей

Агата Муцениеце много времени проводит в тренажерном зале, дабы летом очаровать мужчин прекрасной формой. Модель отказалась от высококалорийных продуктов и советует всем сладкоежкам последовать ее примеру. Только здоровая пища и активность помогут привести тело в норму. В доказательство своих слов ведущая опубликовала снимок, где она стоит на весах, а они показывают 57 килограммов. Агата Муцениеце хочет еще больше похудеть к лету. По мнению модели, ее масса должна составлять 54 килограмма. Теперь ей придется тренироваться еще более упорно. По словам приятелей актрисы, она занимается на пилоне.Звезда настоятельно рекомендует фанатам отбросить отговорки в сторону и немедленно заняться спортом. Тренировки приводят в форму и благотворно воздействуют на здоровье. Ранее Агата Муцениеце просила фанатов «починить весну».