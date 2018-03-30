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| | Родственников Меган Маркл не пригласят на ее свадьбу с принцем Гарри

Родственников Меган Маркл не пригласят на ее свадьбу с принцем Гарри

Сегодня, 21:10
Стало известно, по какой причине некоторых родственников актрисы Меган Маркл не собираются приглашать на ее свадьбу с принцем Гарри. В число нежелательных гостей вошли племянник, его мать и сводная сестра.

Родственников Меган Маркл не пригласят на ее свадьбу с принцем Гарри

 

Стало известно, кого не будут приглашать на свадьбу актрисы Меган Маркл с принцем Гарри, назначенную на 19 мая этого года. В число более чем 800 гостей не вошел племянник Маркл и его мать, а также сводная сестра актрисы. Но, даже несмотря на то, что на мероприятии их не ждут, родственники все равно хотят приехать на свадьбу и выступить со своими комментариями про актрису на телевидении.

Доподлинно известно, что Маркл не просто забыла среди свадебных хлопот пригласить некоторых родственников. Дело в том, что актриса уже долгие годы конфликтует со своей 52-летней сводной сестрой, так как та постоянно выступает в ее сторону с язвительными замечаниями. Сестра начала очернять Маркл перед прессой, когда только появились слухи о романе принца Гарри с ней, а также объявила что пишет про нее разоблачающую книгу. По словам сестры актрисы, информация из книги способна разрушить будущий брак «сестры-выскочки».
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