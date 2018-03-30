Варум опровергает информацию об отказе от песни «Зимняя вишня»

Представители Анжелики Варум опровергают отказ певицы российской эстрады от песни «Зимняя вишня».

Дарья Дмитриева

Ранее в новостях средств массовой информации появилось сообщение о том, что заслуженная артистка Российской Федерации исключила композицию 1996 года «Зимняя вишня» из своей концертной программы. Якобы, такое решение она приняла в связи с происшествием в городе Кемерово в одноимённом торгово-развлекательном комплексе.Представители певицы, в лице пресс-секретаря Наталии Николенко, опровергают данную информацию. Сообщая о том, что достоверного ответа ещё не было дано, так как остаточное решение ещё не приняли.Также сообщалось, что прибыль от концерта в Иркутске Анжелика Варум и Леонид Агутин решили передать семьям, жизни, чьих родных забрала трагедия в Кемерово. Напоминаем, что в результате пожара погибло 64 человека, из которых 41 ребёнок.