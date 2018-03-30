Актриса Юлия Пересильд разделась для 80-летнего учителя

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд разделась для фотографии в подарок своему 80-летнему учителю Олегу Кудряшову. 29 марта он отметил свой юбилей.

29 марта режиссеру Олегу Кудряшову исполнилось 80 лет. Многочисленные ученики оставляли поздравления ему на своих страницах в социальных сетях. В их число вошла и российская 33-летняя актриса театра и кино Юлия Пересильд – в своем Instagram-профиле она опубликовала совместную с одногруппницами обнаженную фотографию.По словам Пересильд, Кудряшов обожал всех своих учениц, и именно он научил их быть женщинами на сцене. Фото актрис вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Большинство восхищались мастерством фотографа, другие хвалили то насколько сдержанными и чувственными выглядят участницы снимка.Коллеги и друзья Пересильд опубликовали фото времен их беззаботной студенческой жизни, поблагодарили Кудряшова за его работу. Многие признались, что скучают по тем временам и своему наставнику.