Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге

«Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями», - рассказал Шнуров. Солист группы «Ленинград» акцентировал внимание на том, что это событие для него станет триумфальным хотя бы потому что 19 октября он планирует собрать наибольшую аудиторию зрителей – 60 тысяч человек.
Когда именно начнётся продажа билетов на данный момент неизвестно. Поклонники выразили надежду, что во время концерта на «Зенит-Арене» в Петербурге Шнуров представит новую песню. В последнее время солист «Ленинграда» не радует премьерами, но подписчики считают, что это лишь затишье перед бурей.
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