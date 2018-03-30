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Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге

Сегодня, 20:11
Сергей Шнуров анонсировал грандиозный концерт, на котором он планирует поставить новый рекорд по числу зрителей. Мероприятие состоится на стадионе «Зенит-Арена» в Петербурге 19 октября.

Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге

 

«Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями», - рассказал Шнуров. Солист группы «Ленинград» акцентировал внимание на том, что это событие для него станет триумфальным хотя бы потому что 19 октября он планирует собрать наибольшую аудиторию зрителей – 60 тысяч человек.

Когда именно начнётся продажа билетов на данный момент неизвестно. Поклонники выразили надежду, что во время концерта на «Зенит-Арене» в Петербурге Шнуров представит новую песню. В последнее время солист «Ленинграда» не радует премьерами, но подписчики считают, что это лишь затишье перед бурей.
Вещий Олег
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