Шварценеггеру сделали срочную операцию на открытом сердце

29 марта культурист, актер 70-летний Арнольд Шварценеггер перенес сложную операцию на открытом сердце. Информацию об этом сообщают американские СМИ.

Домбровский Сергей

Шварценеггера отправили в клинику Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. В ходе операции возникли трудности. Врачи приняли решение в срочном порядке провести манипуляции на открытом сердце. Хирурги работали несколько часов, спасая Шварценеггера. Сейчас актер находится в удовлетворительном состоянии. В 1997 году Шварценеггеру уже делали операцию на сердце. Бодибилдер на протяжении значительного периода времени тратил приличную сумму денег на восстановление печени и поддержание самой главной мышцы.Занятия культуризмом требуют полной отдачи. Для получения хороших результатов атлеты должны прекрасно питаться и принимать анаболические стероиды. Эти препараты не только растят мышечную массу, но и наносят вред здоровью человека. В молодости Шварценеггер активно применял допинг и перегружал свой организм в тренажерном зале, поэтому сейчас у него возникают проблемы с сердцем.