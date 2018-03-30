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| | Натали расскажет о трагической любви в эфире ток-шоу «Секрет на миллион»

Натали расскажет о трагической любви в эфире ток-шоу «Секрет на миллион»

Сегодня, 21:29
Певица Натали посетит программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В эфире ток-шоу знаменитость признается, как ей удалось сохранить счастливые супружеские отношения на протяжении 25-летнего периода. Натали также расскажет о трагических обстоятельствах, которые произошли с близким для нее мужчиной.

Натали расскажет о трагической любви в эфире ток-шоу «Секрет на миллион»

 

Российская исполнительница расскажет, почему влюбленный в нее молодой человек оказался в тюрьме. Натали также не скроет от зрителей «Секрета» того факта, что ей пришлось потерять своего первого ребенка.

Медики сообщили звезде, что у нее никогда не будет детей. Сейчас Натали имеет троих прекрасных сыновей. Артистка также поведает, почему няни и домработницы не внушают ей доверия.

Натали вспомнит о том, как начиналась ее блестящая карьера, а также как она уехала в столицу после преподавания в начальных классах Дзержинска. Во время разговора с Кудрявцевой звезда ответит на вопрос о пластической хирургии. Натали признается, как ей удается выглядеть так свежо в свои 44.

[media=http://www.ntv.ru/video/1574031/] 

Кроме того, в сьемках телепередачи приняли участие родные прославленной певицы. Зрителям продемонстрируют апартаменты Натали, на которые звезда заработала своим трудом.
Татьяна Преображенская
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