Полуголая Александра Гозиас взбудоражила фанатов "Дома-2"

Участница проекта «Дом-2» Александра Гозиас выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена полуголой. Этот снимок свел с ума фанатов актрисы.

Домбровский Сергей

Александра Гозиас тщательно ухаживает за своим телом. Все изъяны внешности девушка пытается скрыть с помощью косметических средств. Участница «Дома-2» пропагандирует здоровый образ жизни и рекомендует подписчикам следить не только за своей фигурой, но и за зубами. Дама любит читать и даже опубликовала список книг, на которые должны обратить внимание все культурные люди. Пользователи заметили один недостаток во внешности Александры Гозиас. По мнению подписчиков у девушки слишком маленький нос и выглядит это безобразно.Нашлись и те, кто просто обезумел от полуголой Гозиас. Фанаты начали в комментариях писать комплименты в адрес участницы телестройки. Фигуру женщины назвали замечательной и посоветовали не впадать в панику, если кто-то видит изъяны внешности, ведь у каждого человека свое мнение относительно красоты.