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| | Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой

Сегодня, 19:02
Известная поп-певица Вера Брежнева опубликовала снимок своей дочери в социальной сети. Фотография девочки вызвала волну умиления среди подписчиков звезды.

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой

 

Запись появилась на странице Брежневой в Instagram. Поводом для публикации послужил день рождения Сони – дочери Веры. 30 марта 2018 года девочке отмечает своё 17-летие. Сама звезда отметила, что праздновать семейный праздник им впервые предстоит на разных континентах. По словам певицы, никакое расстояние не способно уменьшить её любви. Она рассказала о том, что опубликованный снимок является её любимым.

Поклонники Веры встретили снимок с восторгом, отметив красоту Сони, и что больше они похожи на сестёр, чем на мать с дочерью. Имениннице они пожелали счастья и здоровья, и того, чтобы улыбка чаще появлялась на её лице. Фотографию они назвали крайне удачной, отметив, что от обеих участниц снимка веет искренней радостью и позитивом, что очень редко встречается в наше время.
Павел Селивёрстов
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