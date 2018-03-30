Алексей Чадов виновникам пожара в Кемерово: «Каждого из вас ждет возмездие!»

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» не оставила равнодушным известного актера Алексея Чадова. Артист заявил на своей странице в социальной сети, что никогда не простит виновников чрезвычайного происшествия. Он также подчеркнул, что каждого из них ожидает возмездие.

Татьяна Преображенская

Прославленный артист не любит высказываться о событиях, которые происходят в мире и стране. Однако трагический случай в Кемерово оставил глубокий след в душе Алексея. В микроблоге Instagram Чадов оставил публикацию очень эмоционального характера. Алексей Чадов написал, что он не простит виновных в смерти людей, которые могли сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить случившееся, однако не сделали.Знаменитость называет виновников ЧП примитивными. Чадов подчеркнул, что ему стыдно делить свое Отечество с ними. Артист считает себя бессильным в данной ситуации, его сердце разрывается на части от боли. Подписчики полностью поддержали своего любимого актера и написали, что каждый получит по заслугам из-за своей халатности.