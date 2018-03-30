Одесская Барби выложила в Сеть откровенное фото

Валерия Лукьянова, ставшая знаменитой благодаря внешнему сходству с куклой Барби, выложила в Instagram новый откровенный снимок. На фото модель запечатлена в нижнем белье на диване.

Домбровский Сергей

Одесская Барби предлагает всем тщательно следить за своей фигурой. В этом случае можно без угрызений совести смотреть на свое отражение в зеркале. Многие пользователи назвали Лукьянову красивой женщиной. Подписчикам понравилась новая фотография модели. Некоторые назвали Одесскую Барби эталоном красоты. Не все пользователи придерживаются такой точки зрения. Нашлись те, которым внешность модели показалась неестественной и даже отвратительной.Критики предпочитают натуральную женскую красоту. Им не нравится схожесть дамы с куклой. Лукьянову убедить в непривлекательности данного образа сложно. Она использует контактные линзы и макияж для того, чтобы походить на Барби. В 2007 году Валерия Лукьянова получила титул «Мисс Бриллиантовая корона Украины».