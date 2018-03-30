На программе «Холостяк» впервые произошел секс

На канале ТНТ показывают очередной сезон программы «Холостяк», главным героем которого стал певец Егор Крид. В этот раз сезон получился намного скандальнее, чем остальные.

Анна Котова

Дело в том, что у многих участниц есть секреты, узнавая которые исполнителю было не просто неприятно, а мерзко. Так в одной из серии одна из участниц, 19-летняя модель Соня Макеева, оказалась в центре сексуального скандала. Главный герой проекта узнал, что девушка переспала с членом съемочной команды. Отметим, что долгое время все считали девушку самой скромной из всех. На одной из вечеринок на программе Соня не смогла устоять перед членом съемочного коллектива, причем она напрочь забыла об артисте из Black Star. Сам же Егор Крит узнал об измене от других участниц, а после заявил, что после этого ему хочется все бросить и послать куда подальше.Саму реакцию и разговор по душам с виновницей произошедшего, Соней Макеевой, зрители и поклонники смогут посмотреть в воскресенье, 1 апреля, в очередном выпуске программы «Холостяк».