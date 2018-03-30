Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь
| | На программе «Холостяк» впервые произошел секс

На программе «Холостяк» впервые произошел секс

Сегодня, 18:33
На канале ТНТ показывают очередной сезон программы «Холостяк», главным героем которого стал певец Егор Крид. В этот раз сезон получился намного скандальнее, чем остальные.

На программе «Холостяк» впервые произошел секс

 

Дело в том, что у многих участниц есть секреты, узнавая которые исполнителю было не просто неприятно, а мерзко. Так в одной из серии одна из участниц, 19-летняя модель Соня Макеева, оказалась в центре сексуального скандала. Главный герой проекта узнал, что девушка переспала с членом съемочной команды. Отметим, что долгое время все считали девушку самой скромной из всех. На одной из вечеринок на программе Соня не смогла устоять перед членом съемочного коллектива, причем она напрочь забыла об артисте из Black Star. Сам же Егор Крит узнал об измене от других участниц, а после заявил, что после этого ему хочется все бросить и послать куда подальше.

Саму реакцию и разговор по душам с виновницей произошедшего, Соней Макеевой, зрители и поклонники смогут посмотреть в воскресенье, 1 апреля, в очередном выпуске программы «Холостяк».
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Главный холостяк страны Егор Крид вспомнил про первый поцелуй
Главный холостяк страны Егор Крид вспомнил про первый поцелуй

Участник в шоу «Холостяк» певец Егор Крид рассказал шокирующие подробности о том, как состоялся его первый в жизни поцелуй.

Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида
Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида

Одна из участниц проекта обидела холостяка Егора Крида, назвав его козлом.

Новый героем шоу «Холостяк» на ТНТ станет певец Егор Крид
Новый героем шоу «Холостяк» на ТНТ станет певец Егор Крид

Знаменитый исполнитель Егор Крид официально подтвердил свое участие в телешоу «Холостяк» от канала ТНТ. 6 сезон проекта появится в эфире весной следующего года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости