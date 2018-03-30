Британские знаменитости заявили о том, что видели НЛО

Звёзды британского реалити-шоу «Джорди Шор» Хлоя Ферри и Сэм Гоуланд заявили о том, что наблюдали НЛО. По их мнению, чужой космолёт пролетал над Мидлсбро в Северном Йоркшире.

Об этом знаменитости рассказали через мобильное приложение Snapchat. По словам Хлои Ферри, увиденное очень напугало их и поразило. Странное нечто очень ярко сверкало практически прямо над головой. Далее свет потускнел, а после и вовсе пропал.

Хлоя Ферри и Сэм Гоуланд уверены, что это было именно НЛО. Некоторые поклонники звёзд «Джорди Шор» с ними согласились, а другие посчитали, что тогда просто в том районе пролетала МКС, как сообщает новостное издание VladTime. Были и те, кто посчитал, что о наблюдении НЛО артисты заявили только ради привлечения к себе дополнительного внимания.

Ирина Летинская