Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь
| | Британские знаменитости заявили о том, что видели НЛО

Британские знаменитости заявили о том, что видели НЛО

Сегодня, 18:06
Звёзды британского реалити-шоу «Джорди Шор» Хлоя Ферри и Сэм Гоуланд заявили о том, что наблюдали НЛО. По их мнению, чужой космолёт пролетал над Мидлсбро в Северном Йоркшире.

Британские знаменитости заявили о том, что видели НЛО

 

Об этом знаменитости рассказали через мобильное приложение Snapchat. По словам Хлои Ферри, увиденное очень напугало их и поразило. Странное нечто очень ярко сверкало практически прямо над головой. Далее свет потускнел, а после и вовсе пропал.

Хлоя Ферри и Сэм Гоуланд уверены, что это было именно НЛО. Некоторые поклонники звёзд «Джорди Шор» с ними согласились, а другие посчитали, что тогда просто в том районе пролетала МКС, как сообщает новостное издание VladTime. Были и те, кто посчитал, что о наблюдении НЛО артисты заявили только ради привлечения к себе дополнительного внимания.

Ирина Летинская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Сети появились фото Хлои Кардашьян без бюстгалтера
В Сети появились фото Хлои Кардашьян без бюстгалтера

32-летняя звезда Хлоя Кардашьян в Калифорнии вышла на улицу без бюстгалтера. Это сразу же заметили папарацци и сделали несколько откровенных фото. Поклонники

Группа
Группа "Мумий Тролль" и Брайан Ферри запишут вместе два трека

Группа "Мумий Тролль" планирует совместную работу над двумя треками с Брайаном Ферри после окончания тура. Этот проект позволит по-новому взглянуть на

Звезда реалити-шоу шокировала Сеть фотосессией с умирающей бабушкой
Звезда реалити-шоу шокировала Сеть фотосессией с умирающей бабушкой

По последним данным, Хлоя Ферри решила провести фотосессию со своей умирающей бабушкой. Звезда американского теле-шоу «запостила» снимки в соцсеть. Об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости