Британские знаменитости заявили о том, что видели НЛО

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По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
32-летняя звезда Хлоя Кардашьян в Калифорнии вышла на улицу без бюстгалтера. Это сразу же заметили папарацци и сделали несколько откровенных фото. Поклонники
Группа "Мумий Тролль" планирует совместную работу над двумя треками с Брайаном Ферри после окончания тура. Этот проект позволит по-новому взглянуть на
По последним данным, Хлоя Ферри решила провести фотосессию со своей умирающей бабушкой. Звезда американского теле-шоу «запостила» снимки в соцсеть. Об этом