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| | Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню

Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню

Сегодня, 18:04
Звезда балета Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram совместное фото с режиссером театра «Модерн» Юрием Грымовым. Однако попытка Насти показать свою культурную просвещенность обернулась крахом. Особенно насмешили юзеров слова танцовщицы о «грандиозных планах» с театралом.

Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню

 

Подписчики балерины практически единогласно ополчились на нее. Насмешки вызвал уже сам факт присутствия знаменитости в театре. Другим не понравился наряду Анастасии, в котором она напомнила им барышню легкого поведения и героиню фильма «Интердевочка». Многим показалось, что у Насти финансовый кризис, ведь в этом наряде ее видели на нескольких мероприятиях. О балерине подчас отзывались очень грубо, обзывали крайне неприятными словами и сравнивали с половой тряпкой. Некоторые даже советовали Юрию Грымову воздержаться от последующих фотосессий с Волочковой, ибо это негативно скажется на его репутации.

Часть фолловеров припомнили, что балерина собиралась написать книгу о балете и предположили. Что постановку ее шедевра Грымовым она и называет «грандиозными планами». Одни слова, а достижений нет, считают хейтеры, обвиняя Волочкову в неспособности доводить свои дела до конца. Подписчики даже не посчитали соблюдать нормы цензуры и писали откровенные маты. Однако защитники у Волочковой тоже нашлись. Они заявили, что их оппоненты просто завидуют успешности балетной дивы и ее красоте. 
Дарья Светозарова
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