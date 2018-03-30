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| | Отец участницы "Дома-2" посчитал ухажёров дочери недостойными её

Отец участницы "Дома-2" посчитал ухажёров дочери недостойными её

Сегодня, 17:01
Отец Маргариты Овсянниковой, участницы телепроекта «Дом-2», обсудил с дочерью её потенциальных кавалеров. Девушка рассказала о том, как все они не прошли отбор.

Отец участницы "Дома-2" посчитал ухажёров дочери недостойными её

 

На своей странице в Instagram Маргарита рассказала о том, как её отец отреагировал на парней с «Дома-2». Охарактеризовал их он не в лучшую сторону, отметив минусы каждого из них. По мнению отца Маргариты, один из них слишком скромен, а два других просто не подходят его дочери. Сама Овсянникова рассказала, что жаждет любви и ждет тех, кто будет готов за нее побороться и предстать перед её папой в лучшем свете.

Многие поклонники участницы реалити-шоу отметили, что по её отец выглядит как интеллигентный и умный человек с хорошим чувством юмора. Также они считают, что его стоило бы пригласить на телепередачу, чтобы он разбавил собой однотипных участников. Самой Маргарите поклонники посоветовали немного подождать, когда на шоу появятся новые парни, среди которых, возможно, найдутся достойные её любви.
Павел Селивёрстов
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