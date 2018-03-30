Растолстевший Рассел Кроу шокировал своих поклонников

Зарубежные папарацци опубликовали в интернете новое фото голливудского актера Рассела Кроу, которое шокировало поклонников. На фото актера совершенно не узнать, так как он сильно поправился. Пользователи предположили, что у артиста проблемы со здоровьем.

В камеры папарацци попал артист Рассел Кроу, который играл в баскетбол с сыном Теннисоном на улице Сиднея. Фотография вызвала волну негодования и беспокойства, так как артист сильно поправился. Также поклонники расстроились, что во время игры знаменитость еле бегал, и каждый раз останавливался, чтобы отдышаться. Пользователи забеспокоились об артисте, ведь полнота не идет и вредит знаменитости.

Анна Котова

Сейчас Рассела Кроу трудно представить в образе сексуального и накаченного мачо. Дело в том, что в теперешнем внешнем виде, то есть в полноте, артист винит не только жирную еду и не активный образ жизни, но и приверженность к работе. Для каждой роли артисту необходимо либо сбрасывать вес, либо набирать. Сам актер признался, что ему с каждым годом все труднее и труднее скидывать лишние килограммы. Сейчас его вес составляет примерно 104 килограмма, что наносит вред устоявшемуся образу стройного красавца мужчины.