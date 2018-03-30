Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке
| | Растолстевший Рассел Кроу шокировал своих поклонников

Растолстевший Рассел Кроу шокировал своих поклонников

Сегодня, 17:04
Зарубежные папарацци опубликовали в интернете новое фото голливудского актера Рассела Кроу, которое шокировало поклонников. На фото актера совершенно не узнать, так как он сильно поправился. Пользователи предположили, что у артиста проблемы со здоровьем.

Растолстевший Рассел Кроу шокировал своих поклонников

 

В камеры папарацци попал артист Рассел Кроу, который играл в баскетбол с сыном Теннисоном на улице Сиднея. Фотография вызвала волну негодования и беспокойства, так как артист сильно поправился. Также поклонники расстроились, что во время игры знаменитость еле бегал, и каждый раз останавливался, чтобы отдышаться. Пользователи забеспокоились об артисте, ведь полнота не идет и вредит знаменитости.

 

Сейчас Рассела Кроу трудно представить в образе сексуального и накаченного мачо. Дело в том, что в теперешнем внешнем виде, то есть в полноте, артист винит не только жирную еду и не активный образ жизни, но и приверженность к работе. Для каждой роли артисту необходимо либо сбрасывать вес, либо набирать. Сам актер признался, что ему с каждым годом все труднее и труднее скидывать лишние килограммы. Сейчас его вес составляет примерно 104 килограмма, что наносит вред устоявшемуся образу стройного красавца мужчины.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Рассел Кроу ради роли поправился до 140 килограммов
Рассел Кроу ради роли поправился до 140 килограммов

Актеры нередко идут ради ролей на многочисленные жертвы и изменения собственного тела. Вот и австралийская суперзвезда Рассел Кроу ради нового проекта набрал

Сегодня 52-й день рождения отмечает Рассел Кроу
Сегодня 52-й день рождения отмечает Рассел Кроу

7 апреля день рождения отмечает известный австралийский и американский актер Рассел Кроу. Артист стал известен благодаря ролям в фильмах «Гладиатор», «Игры

Рассел Кроу представил московскому зрителю новый блокбастер «Ной»
Рассел Кроу представил московскому зрителю новый блокбастер «Ной»

Голливудский актер Рассел Кроу в понедельник представил в Москве новый блокбастер Даррена Аронофски «Ной», в котором артист сыграл главную роль.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости