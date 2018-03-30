Отбор на «Детское Евровидение» впервые пройдет в рамках живого прослушивания

Отбор конкурса «Детское Евровидение 2018» с 1 по 5 апреля пройдет в абсолютно новом формате живого прослушивания. Информацией об этом в минувшую пятницу поделились представители пресс-службы организации отбора Академии популярной музыки имени Игоря Крутого.

Николай Офицеров

», - заявили представители Академии.В пресс-службе напомнили также о том, что ранее участники должны были присылать свои аудио- и видеоматериалы в электронном виде. Следом за этим члены экспертного жюри определялись с выбором в закрытом формате, в ходе которого выбирали участников национального отбора в «Артеке».», - заявили в пресс-службе организации.Известно также, что прием заявок осуществлялся с 10 февраля по 29 марта. К участию обещают допустить даже тех конкурсантов, у которых пока авторской песни не имеется.