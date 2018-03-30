Отбор на «Детское Евровидение» впервые пройдет в рамках живого прослушивания

«Начиная с 1 по 5 апреля в Москве любой желающий сможет вживую показать свои вокальные данные и получить возможность принять участие в финале национального отбора, который каждый год происходит в «Артеке» в начале лет», - заявили представители Академии.
В пресс-службе напомнили также о том, что ранее участники должны были присылать свои аудио- и видеоматериалы в электронном виде. Следом за этим члены экспертного жюри определялись с выбором в закрытом формате, в ходе которого выбирали участников национального отбора в «Артеке».
«На данный момент известно, что каждый сможет опробовать свои силы в роли конкурсанта. Все подавшие заявку будут приглашены в Москву, где смогут продемонстрировать свои таланты вживую», - заявили в пресс-службе организации.
Известно также, что прием заявок осуществлялся с 10 февраля по 29 марта. К участию обещают допустить даже тех конкурсантов, у которых пока авторской песни не имеется.
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