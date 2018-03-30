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| | "Самый красивый преступник" Джереми Микс представил Хлою Грин своей семье

"Самый красивый преступник" Джереми Микс представил Хлою Грин своей семье

Сегодня, 16:56
Всемирно известная модель Джереми Микс перешёл на новую ступень отношений с наследницей многомиллиардного состояния Хлоей Грин, познакомив её со своим семейством на празднике в честь дня рождения его бабушки.

"Самый красивый преступник" Джереми Микс представил Хлою Грин своей семье

 

В официальном Instagram-аккаунте Джереми появилась фотография на которой он запечатлён со всей своей семьёй. Поклонники модели выразили радость, поздравив пару с новым этапом в их отношениях, в котором Микс осмелился представить свою избранницу всему семейству. В описании данной публикации Джереми заметил, что нет ничего лучше в жизни, чем просто провести время со своими любимыми и родными. Напомним, согласно официальной документации, манекенщик Микс всё ещё считается женатым человеком, однако, это не мешает ему публично признаваться в любви Хлое, которую он называет своей единственной.

Напомним, до сих пор среди фанатов звёздной пары ходят слухи о том, что Хлоя и Джереми готовятся к тому, чтобы стать родителями. Сама девушка не раз заявляла о том, что мечтает стать мамой.
Александр Вест
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